Папа Римский освободил прелата, виновного в утечке документов

Папа Римский Франциск распорядился освободить бывшего секретаря префектуры экономических дел и комиссии по мониторингу и стратегии экономико-административной структуры (Cosea) Святого престола монсеньора Лусио Анхеля Вальехо Бальда, отбывающего наказание по делу Vatileaks-2 об утечке конфиденциальных документов Ватикана.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на askanews, Бальда вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, поскольку уже отбыл "больше половины срока".

Суд Ватикана в июле текущего года приговорил Бальда к 18 месяцам заключения, признав его виновным по делу об утечке конфиденциальных документов Ватикана. Еще одна фигурантка дела, член Cosea, PR-специалист, консультант по проблемам коммуникаций Франческа Чаоуки получила 10 месяцев тюремного заключения с отсрочкой исполнения наказания.

Громкое дело, получившее название по аналогии со скандальным сайтом WikiLeaks и ставшее вторым подобным расследованием об утечке документов в Ватикане, было открыто в начале ноября прошлого года. Тогда же Бальда и был арестован.

По версии следствия, высокопоставленный священнослужитель и молодой специалист по связям с общественностью, занимавшаяся обзором финансов Ватикана, находились в сговоре и предоставили известным итальянским журналистам-ватиканистам Джанлуиджи Нуцци и Эмилиано Фиттипальди конфиденциальную информацию, которую те использовали в своих книгах.