Предзнаменование трагедии: католики во всем мире волнуются из-за отсутствия чуда святого Януария

Ожидаемое католиками чудо святого Януария в кафедральном соборе Неаполя в день памяти священномученика в субботу не произошло. Теперь верующие думают, что в 2017 году могут произойти бедствия, сообщает "АиФ" со ссылкой на La Stampa.

Считается, что чудо разжижения засохшей жидкости, считаемой кровью святого, происходит на реликвиях трижды в год: в субботу перед первым воскресением мая (первое перенесение мощей Януария из Поццуоли в Неаполь в V веке), 19 сентября в день мученичества святого Януария и 16 декабря (спасение Неаполя от извержения Везувия в 1631 году).

В истории XX века известны случаи, когда чуда не происходило. Это было в 1939 году, перед началом Второй мировой войны, в 1944 году, перед извержением Везувия, и в 1980 году, перед разрушительным землетрясением. Верующие опасаются, что отсутствие чуда в этом году также может быть предзнаменованием трагедии.