РКЦ будет отмечать Всемирный день больного 11 февраля 2017 года (рос.)

Церква відзначатиме Всесвітній день хворого 11 лютого. У четвер, 15 грудня, у Ватикані оприлюднено Послання Папи Франциска з цієї нагоди, повідомляє Радіо Ватикан.

«Велике вчинив мені Всемогутній», – ці слова Пресвятої Богородиці, записані святим Лукою, лягли в основу теми наступного Всесвітнього дня хворого «Подив речами, довершеними Богом». Пригадавши історію встановлення цього дня та його значення для хворих, страждаючих і тих, які їм допомагають, Святіший Отець пише, що вже відтепер, духовно стаючи перед статуєю Богородиці, встановленої на місці об’явлень у Люрді, він висловлює свою близькість усім, хто переживає досвід страждань і їхнім родинам, а також похвалу всім, «хто виконуючи різні завдання в усіх структурах охорони здоров’я» компетентно, відповідально і з посвятою дбає про полегшення цих страждань.

«З нагоди Всесвітнього дня хворого, – пише Папа, – можемо віднайти новий поштовх робити свій внесок у поширення культури пошани до життя, здоров’я і довкілля, оновлений імпульс боротися за пошану цілісності й гідності людської особи, також і шляхом правильного підходу до біоетичних питань, захисту найслабших та дбання про довкілля».

У цьому контексті Святіший Отець запевнив свою молитовну близькість з усіма тими, хто служить хворим, інституціям охорони здоров’я та сім’ям, які з любов’ю опікуються хворими родичами, заохочуючи їх «завжди бути радісними знаками Божої присутності й любові, наслідуючи світле свідчення багатьох Божих друзів та подруг», згадуючи про святих Івана Божого, Камілло де-Лелліс і Терезу з Калькутти, а своє послання завершив молитвою до Пресвятої Богородиці.