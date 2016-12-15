Ватикан канонизирует кардинала, который выступал против фашизма и коммунизма

В Конгрегацию канонизации святых Ватикана переданы материалы для беатификации кардинала Йожефа Миндсенти (1892-1975), который в течение всей жизни подвергался преследованиям за выступления против фашизма и коммунизма.

Процесс прославления венгерского иерарха на епархиальном уровне был начат в 1996 году, передает Благовест-Инфо. Досье, переданное в Ватикан, содержит материалы, полученные в результате тщательного изучения жизненного пути кардинала. Следующим этапом на пути признания святости иерарха должно стать его провозглашение «достопочтенным».

Йожеф Миндсенти родился в 1892 году в деревне Чехиминдсент в семье небогатых крестьян. Во время Первой мировой войны был рукоположен во священника. Через четыре года, когда к власти в Венгрии пришли коммунисты под руководством Белы Куна, священник был арестован.

После того как коммунисты были разгромлены, Йожеф Миндсенти вышел на свободу и служил на приходе в городе Залаэгерсег. Во время Второй мировой войны (весной 1944 года) он стал епископом города Веспрем. Осенью того же года выступил с призывом против фашистского правительства Ференца Салаши, за что был снова арестован. Епископа освободили только после окончания войны в 1945 году.

Сразу после этого Папа Римский Пий XII назначил Йожефа Миндсенти архиепископом Эстергомским и примасом Венгрии, а через полгода возвел в кардинальское достоинство. После того, как к власти в стране снова пришли коммунисты, кардинал активно защищал Церковь от притеснений со стороны новых властей. В частности, 23 мая 1948 года он опубликовал протест против национализации католических школ. Вскоре он был вновь арестован. В течение 39 дней иерарх подвергался жестоким пыткам, под которыми он подписал признательные показания. В феврале 1949 года состоялся сфабрикованный процесс, на котором он был признан виновным в измене и шпионаже и приговорен к пожизненному заключению. Понтифик Пий XII отлучил от Церкви всех, кто был причастен к этому процессу.

После начала Венгерской революции 1956 года кардинал был освобожден. 3 ноября Миндсенти выступил по радио с призывом к нейтралитету Венгрии и свободе совести. После подавления восстания советскими войсками Миндсенти попросил политического убежища в американском посольстве в Будапеште, где жил на протяжении почти 15 лет, проводя большую часть времени в молитве и безмолвии.

В 1971 году дипломатические усилия Папы Павла VI позволили кардиналу Миндсенти покинуть свое убежище и переехать в Вену. В 1974 он объявил об уходе с поста архиепископа Эстергомского и примаса Венгрии, однако папа не назначал преемника кардинала вплоть до его смерти в 1975 году.

4 мая 1991 года останки кардинала Миндсенти были торжественно перезахоронены в крипте базилики св. Адальберта в Эстергоме. В 1990 году приговор, вынесенный кардиналу, был признан недействительным.