В РКЦ объявили 2017 год в Украине годом Фатимской Богородицы (укр.)

В РКЦ оголосили 2017 рік в Україні роком об’явлень Фатімської Богородиці.

Таке рішення було прийнято ще 23 листопада на 47 пленарному засіданні Єпископату РКЦ, повідомляє РІСУ.

«Після Ювілейного Року Божого Милосердя ми хочемо оголосити наступний рік у нашій Церкві роком Фатімської Божої Матері, адже будемо переживати 100-річний ювілей її об’явлень. Хочемо заохотити всіх вірних до молитви про навернення, про мир і це буде також велика подія у нашій Церкві та нашій Батьківщині і ми сподіваємося що з допомогою та за заступництвом Матері Божої Фатімської наша Україна дочекається справедливості та миру», –розповів Архиєпископ Мечислав Мокшицький, голова Конференції Єпископів РКЦ в Україні.