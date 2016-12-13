Папа Франциск отправил письмо президенту Сирии

Глава Ватикана призвал Башара Асада положить конец насилию в стране Папа Римский Франциск обратился к президенту Сирии Башара Асада в письме. Об этом сообщает Vatican Radio.

Его Святейшество призвал главу Сирии положить конец насилию в стране и прийти к мирному решению конфликта. Письмо с обращением было передано с помощью Апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Сирии.

"Святейший Отец стремился продемонстрировать конкретный знак любви к любимому сирийского народа, так сильно страдает в последние годы. В письме Франциск вновь выразил свой призыв к президенту Башару аль-Асада и к международному сообществу положить конец насилию и найти мирное решение военных действий, осуждая все формы экстремизма и терроризма, откуда бы они ни исходили", - отметили в пресс-службе Ватикана.