Папа Римский запретил принимать в семинарии и рукопологать гомосексуалистов

Папа Римский Франциск подписал доктрину, согласно которой гомосексуалисты и люди, поддерживающие их, не могут быть рукоположены в духовенство католической церкви, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Express.

Ранее Папа завоевал сердца и умы верующих своими заявлениями с призывами смягчить отношение церкви к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Если человек — гей, но имеет добрую волю и ищет Бога, то кто я такой, чтобы судить этого человека?", "Мы должны извиниться за многое, не только перед геями. Но мы должны не просто извиниться, а попросить прощения", "О людях нельзя судить только по их сексуальным предпочтениям: давайте не будем забывать, что Бог любит все свои создания" — вот наиболее известные высказывания понтифика на эту тему.

Однако недавно официальный журнал Ватикана опубликовал новый указ, в котором гомосексуализм определяется как "проблема", а Папа Римский подписал документ, определяющий порядок рукоположения священников.

"Церковь, глубоко уважая заинтересованных людей, не может принимать в семинарии или рукополагать в сан людей, практикующих гомосексуализм, проявляющих глубокие гомосексуальные наклонности или поддерживающих гей-культуру", — говорится в новом документе.