Папа Римский сравнил журналистов, которые распространяют фейки, извращенцами-копрофилами

Папа Римский Франциск заявил, что журналисты, которые увлекаются скандалами и распространением ложной информации, имеют извращенные наклонности, сравнимые с копрофилией. Об этом он сказал в интервью бельгийскому католическому еженедельнику Tertio, сообщает Reuters.

Франциск заявил, что распространение дезинформации - это самый большой ущерб, который СМИ могут нанести, используя для этого средства коммуникации.

Папа сказал, что потребителей такой информации можно сравнить с копрофагами.

При этом понтифик извинился за использование таких терминов.

"СМИ должны быть очень понятными, прозрачными и не заниматься - тут я не пытаюсь никого оскорбить - такой нездоровой вещью, как копрофилия, то есть стремление показать все скандальные и жареные факты, даже если они и правдивы", - сказал Франциск.

"А так как люди имеют тенденцию к болезни копрофагии, им может быть нанесен большой ущерб", - сказал Папа.

*** Копрофилия (др.-греч. κόπρος — 'навоз', 'кал' и φιλία — 'любовь') — разновидность поведения, при котором удовлетворение достигается в ходе манипуляций с экскрементами - от наблюдения за дефекацией до поедания фекалий.