В Италии католическая церковь призывает к восстановлению единства итальянского народа после референдума

Католическая церковь Италии ждет от властей максимальной ответственности в этот напряженный период и призывает к "восстановлению единства итальянского народа, оказавшегося расколотым по итогам состоявшегося в минувшее воскресенье конституционного референдума".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ANSA, такую оценку сложившейся ныне политической ситуации на Апеннинах дал президент епископской конференции страны кардинал Анжело Баньяско. Заявление иерарха сделанно в Генуе в понедельник.

С аналогичным призывом - "сохранить единство в итальянском обществе" - выступила газета L'Osservatore Romano, официальный печатный орган Святого престола.

Согласно действующей республиканской конституции, церковь в Италии отделена от государства. Но Ватикан, формально не вмешиваясь в политику, внимательно отслеживает настроения своей паствы и имеет серьезные рычаги влияния на общество, отмечают обозреватели.

Премьер Маттео Ренци объявил о своей скорой отставке в связи с тем, что на референдуме не была поддержана предложенная им конституционная реформа, составлявшая основу программы политика. Президент республики Серджо Маттарелла отложил принятие решения об отставке кабинета министров.