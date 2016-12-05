Папа Римский написал письмо смертельно больной девочке, которая успела его прочитать незадолго до смерти

Тяжело больная 10-летняя девочка Паолина получила письмо от Папы Римского Франциска незадолго до смерти. Послание также было зачитано на ее похоронах. Об этом сообщает Vatican Radio.

Мама больного ребенка обратилась к понтифику с просьбой о благословении и молитве за ее дочь Паолину. Прочитав письмо, глава Ватикана захотел лично повидаться с девочкой, однако она была слишком больна для путешествий.

"Дорогая Паолина! Твои фото – на моем столе, потому что в твоем по-настоящему особенном взгляде я вижу свет божественности и невинности. Спасибо, что отправила их мне! Прочитай это письмо вместе с мамой. Поцелуй, который я даю тебе сейчас, будет поцелуем Папы. Я присоединяю свои руки к твоим рукам и к рукам всех тех, кто молится за тебя. Так мы сделаем длинную цепь, которая (я уверен) достигнет Небес. Но помни, что первое звено в этой цепи - это ты. Потому что ты носишь Иисуса в своем сердце! Помни об этом! Так что говори с Ним, расскажи Ему о себе, а также о своей маме и своем папе, которые так нуждаются в помощи и утешении перед лицом таких тяжелых испытаний. Сильно-сильно обнимаю тебя, и благословляю тебя, вместе с твоими родителями и всеми, кого ты любишь, от всего моего сердца. Франциск", - говорится в письме.

Паолина умерла в конце ноября текущего года, успев перед этим прочитать письмо от Папы.

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