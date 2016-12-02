Папа Римский посетит Ирландию в 2018 году

Папа Римский Франциск совершит визит в Ирландию в 2018 году; в последний раз глава Римско-католической Церкви посещал страну в 1979 году, пишет The Guardian.

"Глава правительства Ирландии Кенни после 20-минутной встречи с аргентинским понтификом подтвердил, что в ходе беседе он озвучил официальное приглашение", — говорится в статье.

В свою очередь заместитель первого министра Северной Ирландии Мартин Макгиннесс заявил о своей уверенности в том, что папа пересечет границу между двумя государствами. Без посещения севера острова он не видит смысла визита понтифика.

Папа Иоанн Павел II, как напоминает издание, не смог в свое время посетить Северную Ирландию по соображениям безопасности, ведь на тот момент обстановка в регионе была достаточно напряженной. Тогда глава Святого Престола совершил молитву недалеко от границ между государствами, призвав Ирландскую республиканскую армию (ИРА) отказаться от борьбы.

ИРА, добивающаяся полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства, в 1969 году разделилась на "Официальную" и "Временную", от которой в свою очередь в 1980-х откололось "Продолжение ИРА".

ИРА и отколовшиеся от нее организации в 1970-1980-е годы совершили множество терактов на территории Великобритании и Северной Ирландии, добиваясь декларируемых ими целей — освобождения Ольстера от Великобритании и присоединения его к Ирландской Республике.