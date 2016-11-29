Папа Римский обсудил происхождение Вселенной с ученым Стивеном Хокингом

Папа Римский Франциск провел встречу с британским ученым Стивеном Хокингом в Ватикане. Фотографию он разместил в своем Instagram, сообщает "Страна.ua".

"Есть много обнадеживающих признаков, человечество хочет помогать, выбирать общее благо и духовно возрождать в себе ответственность и солидарность", - говорится в сообщении к опубликованному фото.

Как сообщает "Радио Ватикана", Хокинг и понтифик встретились в Папской академии наук, расположенной в Ватикане. В тот же день в академии состоялось пленарное заседание о влиянии знаний и технологий на общество и окружающую среду. Хокинг также выступил с презентацией, рассказав свою теорию о начале формирования Вселенной.

Папа отметил, что сегодня мы наблюдаем "обновление альянса между научным сообществом и христианской общиной".