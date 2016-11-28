В Ватикане впервые собралась комиссия по изучению служения диаконис

Комиссия по изучению диаконского служения женщин впервые собралась в помещении конгрегации вероучения в Ватикане 25 ноября. На повестке заседания, – «объективное изучение служения диаконис в первые века истории христианской Церкви», сообщает пресс-служба Святого Престола.

Комиссия была создана Папой Франциском 2 августа текущего года. Новый орган возглавил испанский архиепископ-иезуит Луис Франсиско Ладариа Феррер, секретарь конгрегации вероучения. В комиссии 12 членов из 8 стран: 6 мужчин-священников и 6 женщин – две монахини и четыре мирянки.

12 мая этого года в ходе встречи с понтификом генеральные настоятельницы женских монашеских орденов попросили его рассмотреть вопрос об учреждении постоянного диаконата для женщин. Комментируя эту ситуацию, пресс-служба Ватикана подчеркнула, что Папа Франциск не намеревается учреждать посвящение женщин в диаконский сан.

На прошлой неделе за восстановление института диаконис высказался синод Александрийской Православной Церкви. Однако речь идет не о посвящении женщин в диаконский сан, а об их более широком участии в миссионерском служении.