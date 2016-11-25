В Ватикане предупреждают, что вода может стать причиной третьей мировой войны

На тему мира и международной безопасности выступил в ООН постоянный наблюдатель Святого Престола при этой организации в Нью-Йорке архиепископ Бернардито Ауса, сообщает Радио Ватикана. В центре его доклада был вопрос доступа к воде. Монс.

Ауса отметил парадокс: вода покрывает две трети земной поверхности, но при этом пригодность пресной воды уменьшается. В некоторых регионах, в силу их географического положения, этот ресурс всегда был скудным, но и в других местах это происходит из-за недочетов в управлении, что порождает растрату воды и неравенство в ее распределении. Деградация окружающей среды, подчеркнул монс. Ауса, «отравляет воду, а климатические изменения нарушают гидрологический цикл».

Многие эксперты предполагают, что именно вода станет причиной третьей мировой войны. Впрочем, об этом говорил и Папа Франциск в ноябре 2014 года, выступая в римском ФАО. Говоря о воде, он добавил: «Эта серьезная проблема может привести к войне». В энциклике «Laudato si’» Понтифик также отмечает первостепенное значение питьевой воды для благополучия общества.

Особое внимание представитель Святого Престола в ООН уделил вопросу «качества воды, доступной бедным». Ежедневно болезни, связанные именно с водой, а именно дизентерия и холера, становятся одной из главных причин смертности, прежде всего среди новорожденных и детей. Растущая тенденция приватизировать воду и превращать ее в товар «может подвергнуть серьезному риску доступ бедных к питьевой воде». Можно ожидать, что контроль над водой со стороны крупнейших мировых компаний превратится в один из основных факторов конфликта в нашу эпоху.

Монсеньор Ауса подчеркнул значение надлежащего воспитания в области использования воды - ресурса, растрата и загрязнение которого характерны не только для развитых, но и для развивающихся стран.