В бывшей тюрьме Львова более 70 лет была спрятана фреска XVIII века

В церкви Блаженного Климентия Шептицкого во Львове открыли уникальную фреску XVIII века – позднебароковое изображение Пресвятой Троицы в пастельных тонах.

Как сообщает "Радио Свобода", в XVII веке это был монастырский комплекс с костелом монахов-реформаторов, который выделялся своей аскетичностью. По утверждению реставраторов, фреска была нарисована в XVIII веке, когда в этом помещении основали госпиталь сестер милосердия.

В настенной композиции соединены латинская и византийская традиции. В таком же стиле иконостас XVIII века. Зарисовали фреску в советское время, когда здесь была тюрьма. В 80-х годах комплекс передали школе милиции.

Более 70 лет никто не знал о том, что в храме хранится ценная фреска. Ее начали реставрировать в прошлом году и на днях завершили работы. Отныне фреска стала художественным и духовным украшением храма Блаженного Климентия Шептицкого.