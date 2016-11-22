Папа Римский подарил Патриарху Кириллу частицу мощей Франциска Ассизского

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил с 70-летием Папа Римский. Он подарил патриарху ценный подарок — частицу мощей святого Франциска Ассизского.

Как отметил понтифик, святой Франциск считается одним из самых близких к Серафиму Саровскому святых.

"Да ходатайствуют за нас эти два удивительных угодника Божия, уже соединившиеся в раю, дабы мы еще сплоченнее трудились ради достижения мира и полного единства, о чем молился Иисус Христос", — цитирует поздравление Папы Римского.

Папа Римский также поблагодарил Патриарха за личный вклад в сближение двух церквей.

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