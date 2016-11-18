Тайны Ватикана в кино

Пока весь мир обсуждает новый сериал Паоло Соррентино "Молодой Папа", вспоминаем, в каких еще фильмах главным героем был Папа Римский.

«Иоанна ­– женщина на папском престоле»

Хотя Ватикан отрицает, что два года папой была женщина, слухи об этом продолжают упорно ходить.

Фильм основан на романе американки Донны Кросс, и, конечно, в нем гораздо больше фантазии, чем исторической достоверности. Но кому какая разница, если история такая увлекательная, а декорации Средневековья благодаря создателям фильма выглядят очень точно. Фильм снимали в нескольких странах: большинство сцен – в немецкой Саксонии, а для того, чтобы снять Ватикан – поехали в Марокко.

«У нас есть Папа!»

Это фильм о сложности выбора. Новоиспеченный понтифик совсем не готов к роли отца католической церкви: он отказывается выйти на балкон святого Петра и кричит…Название фильма Нанни Моретти гораздо интереснее звучит в оригинальной версии, на латыни – Habemus Papam.

Когда фильм только вышел на экраны, он казался всплеском неуемной режиссерской фантазии Моретти. На режиссера обрушились критики. История притянута за уши, писали они. Папа просто не может отказаться от своей роли – это немыслимо. Но спустя два года Бенедикт XVI отрекся от сана – так Нанни Моретти предсказал будущее.

«Кароль. Человек, ставший папой Римским»

Киноверсия «Кароля» стала настолько популярна в Польше, что на волне успеха вышел второй фильм – «Кароль. Папа Римский, оставшийся человеком». Первый фильм рассказывает о Кароле Войтыле до папского престола – о его юности, учебе в университете и Второй мировой войне, которую он пережил.Многосерийный итало-польский фильм об Иоанне Павле II – тяжелая драма о становлении человека. Сначала планировалось, что его покажут только по телевизору, но в итоге выпустили релиз для кинотеатров.

«Борджиа»

Этот роскошный по обстановке сериал – история правящего в XV веке в Вечном городе семейства, пришедшего к власти в результате интриг, взяток и мошенничества вскрывает много нелицеприятных подробностей жизни верхушки католической церкви.

Сюжет построен вокруг безграничного господства в Европе папы Александра VI из рода Борджиа, своими далекими от христианских поступками навсегда заклеймившего свое семейство как распутников и лжецов.

Впоследствии многочисленные скандалы вокруг папского престола безвозвратно подорвали авторитет папства и отчасти повлекли за собой Реформацию. В сериале, как сейчас и полагается, много секса и насилия. А еще есть Джереми Айронс в роли папы Александра VI , великолепные костюмы, множество интриг и лихо закрученный сюжет.

«Молодой папа»

Большинство сцен «Молодого папы» снимали на римской студии Чинечитта. Уже сейчас критики сходятся во мнении, что одиозный Ленни Беллардо – лучшая роль Джуда Лоу. Новый папа курит, пьет кока-колу и совсем не похож доброго и всепрощающего отца церкви: он жесткий, категоричный, но самое главное – очень загадочный. Ты не понимаешь, кто такой этот Ленни Беллардо – хитрец, обычный невротик или тот, кому открыто будущее? Соррентино не открывает все свои секреты сразу.

euromag.ru