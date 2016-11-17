Посол Ватикана в Украине: Основа любой войны – ложь

Основа любой войны – ложь; основа современных войн – особый вид "научной" лжи, называемый пропагандой.

Такое заявление сделал Апостольский Нунций в Украине (Посол Ватикана в Украине) архиепископ Клаудио Гуджеротти во время "Молитвы за мир" в Киеве, сообщает "Обозреватель".

"Война базируется на неправдивых словах. Так было всегда. Но особенно это ощущается сейчас, когда ложь создается научным путем. Она называется пропагандой. Она входит в наше сердце постепенно, мягко, нежно, а потом взрывается внутри. Ложь и неправда являются важными составляющими войны", - сказал он.

Посол добавил: "Каждая война связана с другими войнами, и все войны связаны с войной, которую мы, к сожалению, не можем остановить – с войной в человеческом сердце". "Мы не знаем всех механизмов войны, но мы знаем наверняка: каждая война коренится в грехе, в твердости наших сердец, в отказе ответить на призыв Господа любить друг друга".

Посол призвал всех присутствующих помолиться "за тех, кто стал жертвой лживых слов и скрытых интересов", за тех, кто продолжает "платить цену войны". Обращаясь к тем, кто зарабатывает на войне, архиепископ предупредил: "Даже копейка, заработанная ценой крови брата, никогда не будет прощена".

Клаудио Гуджеротти пожелал, чтобы "мир, который не от мира сего, а от Бога" сделал свободными страдающих от войн, "тех, кто правит этим миром", а также смягчил твердые сердца людей и сделал их способными на жесты примирения.

Напомним, "Молитва за мир" организована Обществом Святого Эгидия в Киеве. Традиционно она проходит раз в месяц в столичном костеле Святого Александра.

Как писал "Обозреватель", ранее через архиепископа Гуджеротти Папа Римский Франциск обратился к украинцам. Он сказал, что следит за развитием ситуации в Украине, особенно на востоке страны, и подтвердил свое намерение и в дальнейшем поддерживать граждан Украины, пострадавших в результате войны на Донбассе.

16 июня 2016 года проект "Папа для Украины" был запущен лично Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, который находился с официальным визитом в Украине с 15 по 20 июня. Специально созданный Технический комитетзанимается распределением собранных в Европе средств – порядка нескольких миллионов евро – для помощи всем нуждающимся, вне зависимости от конфессиональной, религиозной, этнической принадлежности или политических убеждений.

4 августа текущего года стало известно о том, что Папа Франциск сделал свой вклад из личного фонда в сумме 5 миллионов евро.