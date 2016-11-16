В интернете выложили видео Святых Месс, записанных во время Второй мировой войны

Портал deon.pl сделал подбор Святых Месс, которые были записаны во время Второй мировой войны.

"Люди иногда забывают о том, что во времена Второй мировой войны своей жизнью рисковали не только солдаты. Среди «борцов» было много и священников. Они не убивали противников, но молились и служили Евхаристию. Стоит отметить, что каждый из фильмов был снят еще перед Вторым Ватиканским Собором", - говорится в комментарии.

Остров Маккинли в Тихом океане (ноябрь 1943)

Порт Уэймут, Англия (июнь 1944)

Побережье Нормандии, Франция (июнь 1944)

Концентрационный лагерь в Дахау, май 1945