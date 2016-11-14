Папа Римский и Католикос Арам I обговорили единую дату празднования Пасхи

В Ватикане прошла встреча Папы Римского Франциска с армянским Киликийским Католикосом Арамом I. Одной из затронутых тем стал вопрос единого дня празднования Пасхи. Департамент коммуникации и информации Киликийского Католикосата (Армянская Апостольская Церковь, центр – в ливанском Антилиасе), сообщая подробности встречи, отмечает, что Католикос Арам I подчеркнул важность вопроса выбора единого дня празднования Воскресения Христова. «Эта дата должна быть согласована и определена всеми христианскими церквами как знак единения церкви Христа», - отметил при этом Арам I.

В ответ Папа Франциск заметил, что сам продвигает этот вопрос и согласен с предложением ускорить начало процесса.

Во время встречи Арам I выразил благодарность Папе Франциску за позицию по поводу вопроса осуждения геноцида армян, коснувшись при этом инициативы понтифика проведения мессы в память о жертвах геноцида как в самом Ватикане, так и во время визита Папы в Армению. Также были обсуждены процессы на Ближнем Востоке, судьба и ситуация с христианами в регионе. Было подчеркнуто, что в этом контексте важно продолжать диалог между христианами и мусульманами.

Благовест-инфо