Папа Римский прокомментировал избрание Трампа новым президентом США

Папа Римский Франциск ответил на вопрос об избрании новым президентом США Дональда Трампа. В частности, Папа Римский сказал, что не дает оценок людям и политикам, а его интересует их подход к бедным.

Папа Римский Франциск призвал "ломать стены и строить мосты", которые позволят уменьшить неравенство и усилить свободу и человеческие права.

"Мы должны разрушить стены, которые разделяют, попытаться повысить благосостояние и сделать так, чтобы оно было более распространено. Но чтобы достичь этого результата, мы должны разрушить эти стены и построить мосты, которые позволят уменьшить неравенство и усилить свободу и основные права. Больше прав и больше свобод", — сказал понтифик в интервью газете La Repubblica.

Своей главной обеспокоенностью он назвал проблему беженцев и мигрантов, поскольку богатые люди выступают против них. "Но есть и бедные из богатых стран, которые боятся принимать себе подобных, прибывших из бедных стран. Это порочный круг, и его надо разорвать", — подчеркнул Франциск.

По материалам ria.ru