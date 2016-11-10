Папа Римский собрал для украинцев 10 млн евро

Папа Франциск собрал для пострадавших в результате военных действий на Донбассе украинцев более десяти миллионов евро. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на Апостольскую нунциатуру в Украине.

По словам Понтифика, Украина занимает особое место в его сердце, и он ежедневно молится о возвращении мира.

Кроме того, Франциск считает, что собранные деньги помогут страдающим и они не будут себя чувствовать брошенными или забытыми.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре Папа Римский собрал для Украины восемь миллионов евро.