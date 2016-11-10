Папа Римский собрал для украинцев 10 млн евро
22:54, 10 ноября 2016Католицизм
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Фото: wikimedia.org
Папа Франциск собрал для пострадавших в результате военных действий на Донбассе украинцев более десяти миллионов евро. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на Апостольскую нунциатуру в Украине.
По словам Понтифика, Украина занимает особое место в его сердце, и он ежедневно молится о возвращении мира.
Кроме того, Франциск считает, что собранные деньги помогут страдающим и они не будут себя чувствовать брошенными или забытыми.
Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре Папа Римский собрал для Украины восемь миллионов евро.
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