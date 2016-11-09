Папа Римский призвал уважать достоинство заключенных, чаще проводить амнистию и отменить смертную казнь

Папа Римский провел в Ватикане службу для тысяч осужденных из 12 стран мира, сообщает "Сегодня".

Заключенных сопровождали родственники, волонтеры и тюремные священники. А вотсотрудников полиции на мероприятии не было. Впрочем, обошлось без инцидентов.

Понтифик призвал работников тюрем уважать их права и чаще объявлять амнистию. А также высказался за отмену смертной казни в тех странах, где она до сих пор существует.

"Каждый раз, когда захожу в тюрьму, то спрашиваю себя: почему они, а не я? Каждый может делать ошибки, каждый. Все мы делаем что-то не так. Но даже не думать о том, что эти люди могут изменить свою жизнь – лицемерие", – отметил Папа Римский.