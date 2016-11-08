Ватикан осудил священника, назвавшего "Божьей карой" землетрясения в Италии

Слова доминиканского священника Джованни Кавалькони о том, что землетрясение в Италии является "Божьей карой" за "оскорбление института семьи и брака" являются оскорбительными для верующих, заявил замглавы секретариата Ватикана Анджело Беччу.

За последние три месяца в центральной Италии произошли три крупных землетрясения. Первое из них магнитудой 6,0 было зафиксировано 24 августа, его жертвами стали 298 человек. Вечером 26 октября примерно в этом же районе произошла серия подземных толчков, наиболее мощный из которых магнитудой 5,9. Утром 30 октября сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 6,5.

В интервью "Радио Мария" Кавалькони заявил, что страна навлекла на себя "гнев Божий" из-за того, что ее власти в мае приняли закон о легализации гражданских однополых браков. Радиостанция принесла извинения своим слушателям, подчеркнув, что не согласна с мнением священника.

"Заявления (священника — ред.) являются оскорбительными для верующих и скандальными для неверующих", — сказал Беччу, слова которого приводит "Радио Ватикана".

Он отметил, что папа Франциск солидарен с пострадавшими в катастроф, а также молится о погибших. Напомним, в начале октября понтифик почти весь день провел в районах, находившихся рядом с эпицентром сильного землетрясения, случившегося 24 августа.

ria.ru