Папа Римский заявил, что женщины никогда не станут священниками. Он добавил, что запрет Римско-католической церкви касательно этого вопроса останется неизменным.

"Святой Папа Иоанн Павел II сказал последнее четкое слово относительно этого, и оно остается", - цитирует слова понтифика издание The Guardian.

На уточняющий вопрос журналиста, подразумевает ли понтифик под своими словами, что этого никогда не будет, Франциск отметил, что если внимательно прочесть заявление Святого Иоанна Павла II, то все идет к тому.

Как отмечает издание, речь шла о документе 1994 года, в котором отмечалось, что женщины никогда не смогут быть священниками.

Об этом Папа заявил на борту самолета, который должен был отвезти его обратно в Рим из Швеции. Пресс-конференция с зарубежными журналистами перед возвращением домой стала традицией понтифика.

Папа Римский завершил свой визит в Швецию. Перед отъездом Франциск отслужил мессу в городе Мальме.

MIGnews.com