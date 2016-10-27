УГКЦ надеется на развитие католических школ в Украине

Представители духовенства надеются на развитие и содействие работе католических школ в Украине.

Об этом они заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Епископ–помощник Киевской архиепархии Украинской греко-католической церкви Иосиф Милян отметил, что в Украине внедрение католической школы началось с демократическими процессами, в частности, в 1991 году во Львове был открыт частный лицей имени Климентия Шептицкого.

По его словам, католическое образование сегодня – это 7 детских садов, где воспитываются 336 детей, 11 школ и католический университет.

Кроме того, добавил Милян, «мы в Киеве развиваем целую идею международной католической школы имени митрополита Андрея Шептицкого и имеем проект эко-школы на 600 мест».

Епископ Харьковско-Запорожской диецезии Станислав Широкорадюк заметил, что образование – это не только предоставление человеку знаний, но и очень важный аспект воспитания. Он отметил, что католические школы имеют три цели – педагогическое, культурное и нравственное воспитание.

В то же время первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец напомнил, что в прошлом году были приняты изменения в образовательное законодательство, которыми религиозным организациям было разрешено открывать школы. «Мы имеем немного, но определенное количество очень хороших религиозных школ. Прежде всего христианских школ, которые работают не только с детьми из семей, принадлежащих к соответствующей конфессии, но очень успешны даже среди неверующих людей», – сказал он.

Представитель правительства высказал мнение, что без расширения деятельности учреждений образования, созданных религиозными организациями, «очень многие проблемы нам просто не решить». «Мы декларируем новые подходы к образованию. Обучение – это компетентностный подход, воспитание – это формирование ценностей. Без помощи религиозных общин, без помощи учреждений образования, созданных религиозными организациями, нам эту проблему решить будет очень и очень трудно, если не сказать, что мы вообще ее не решим», – сказал Ковтунец.

По его словам, в обществе присутствует сильное сопротивление допуску в сферу образования заведений, основанных религиозными организациями. «Я не говорю о религиозных заведениях. Я говорю о заведениях, которые создаются религиозными организациями, которые выполняют государственные стандарты образования. Но которые и формируют ценности, прежде всего христианские ценности, могут быть и другие верования», – сказал заместитель министра.

Как напомнил Ковтунец, первое чтение прошел новый закон об образовании. «Мы даем возможность всем религиозным организациям основывать учебные заведения, которые будут выполнять украинские стандарты, когда речь идет о формальном образовании и всем остальном, воспитательный процесс они будут вести так, как считают нужным, согласно своим убеждениям», – отметил он.

Кроме того, Ковтунец отметил, что сейчас происходит «процесс признания документов об образовании, выдаваемых духовными учебными заведениями». «От младшего специалиста до кандидатов и докторов наук по богословию», – сказал он и добавил, что сейчас эти дипломы признаются на государственном уровне.

В то же время руководитель направления католического образования Комиссии по делам образования и воспитания УГКЦ Петр Майба отметил, что сейчас часть школ являются частными, а часть – государственными, которые «руководствуются уставом и действуют согласно идее католического преподавания, то есть, они христианского толка». «Трудности, с которыми мы сталкиваемся сейчас, – это финансирование. Поскольку, действительно, не имея поддержки со стороны государства, наши школы порой рискуют стать школами для богатых или более состоятельных слоев населения», – сказал он и выразил надежду на принятие закона об образовании в целом и получение соответствующей поддержки этими заведениями образования со стороны государства.

Кроме того, заместитель пресс-секретаря Римско-католической церкви в Украине отец Диего Саез отметил, что на днях в Киеве состоится заседание комитета Католического образования Европы (СЕЕС). Милян пояснил, что Ассамблея комитета будет проходить 28-29 октября под названием «Межкультурный и межрелигиозный диалог в католических школах».

«Этот европейский комитет по католическому образованию является международным неприбыльным объединением. Этот комитет способствует сотрудничеству 28 католических образовательных сетей в 26 странах Центральной, Восточной и Западной Европы», – сказал он и добавил, что среди этих стран есть и Украина.

Комитет, отметил Милян, в частности, способствует развитию свободного католического образования в различных европейских организациях. Он представляет более 35 тысяч школ и 8 млн учеников.