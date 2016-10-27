Ватикан раскроет архивы времен военного правления в Аргентине
10:05, 27 октября 2016Католицизм
900
Ватикан заявил, что готовится открыть архивы католической церкви, касающиеся военного правления в Аргентине, и предоставить к ним доступ жертвам военного режима. Об этом сообщает BBC.
Это решение было принято ради "истины, справедливости и мира", отметили в Ватикане.
С 1976 по 1983 год во время периода, известного как "Грязная война", в Аргентине были замучены, убиты или пропали без вести тысячи людей. Многие жертвы этих преступлений обвиняют в соучастии католическую церковь.
Папа Франциск, который был ведущей фигурой католической церкви в Аргентине во время военного правления, обязался открыть архивы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter