Ватиканская Конгрегация вероучения издала инструкцию о похоронах и сохранении пепла после кремации

Ватиканская Конгрегация вероучения издала документ "Ad resurgendum cum Christo " [Возвыситься со Христом] — инструкцию относительно похорон покойников и сохранения пепла в случае кремации.

Инструкция, одобренная Папой Франциском 18 марта и датированная 15 августа 2016 г., была обнародована лишь 25 октября.

Ее двойная цель состоит в том, чтобы подчеркнуть “вероучительные и пастырские доводы в пользу предпочтения погребения останков верующих и изложить нормы, имеющие отношение к сохранению пепла в случае кремации”.

С тех пор, как Католическая Церковь впервые разрешила кремацию в 1963 г., “практика кремации особенно расширилась во многих странах, но одновременно новые идеи вопреки учению Церкви также стали широко распространяться”, отмечает в своем документе Конгрегация вероучения.

“Следуя древнейшей христианской традиции, Церковь настойчиво рекомендует, чтобы тела покойников были погребаемы на кладбищах или в других священных местах”, — заявила Конгрегация вероучения. “В память о смерти, погребении и воскресении Господа тайна, которая отражает христианское понимание смерти, — погребение является, прежде всего, самым подходящим способом выразить веру и надежду на воскресение тела”, — говорится в документе.

В заявлении Конгрегация вероучения отмечается: "Погребая тело верующего, Церковь подтверждает свою веру в воскресение тела и намеревается показать великое достоинство человеческого тела как неотъемлемой части человеческой личности, тело которой является частью ее идентичности. Она не может, поэтому, поощрять отношения или разрешать обряды, которые включают ошибочные идеи о смерти, такие, которые рассматривают смерть как категорическое уничтожение человека или момент слияния с Матерью Природой или вселенной, или как этап в цикле регенерации, или как категорическое освобождение из “тюрьмы” тела …"

"Похороны верующего, совершаемые на кладбищах или других священных местах, поощряют членов семьи и христианское сообщество в целом молиться и помнить об умерших, в то же время способствуя почитанию мучеников и святых", — отметили в Конгрегации вероучения.

Возвращаясь к теме кремации, Конгрегация определяет следующее:

“При обстоятельствах, когда кремация выбрана из-за санитарных, экономических или социальных соображений, этот выбор никогда не должен нарушать явно указанных или обоснованно выводимых пожеланий покойного верующего”.

“Церковь продолжает предпочитать практику захоронения тела покойного, потому что это выказывает большее уважение к покойному. Тем не менее, кремация не запрещена, если она не была выбрана по причинам, противоречащим христианскому вероучению”.

“Когда по законным побуждениям кремация тела была выбрана, прах верующего должен быть похоронен в священном месте, то есть, на кладбище или, в определенных случаях, в церкви или на участке, который был выбран с этой целью и освящен компетентной церковной властью”.

“Сохранение пепла покойного во внутреннем месте жительства не разрешено” кроме “серьезных и исключительных случаев, зависящих от культурных условий ограниченной природы” — с разрешения епископа. “Пепел не может быть разделен между различными членами семьи, и должное уважение должно сохраняться относительно обстоятельств такого хранения”.

“Чтобы избежать любых проявлений пантеизма, натурализма или нигилизма, не разрешается развеивать прах верующего в воздухе, на земле, в море или любым другим способом. При этом прах не может быть сохранен в сувенирах, частях драгоценностей или других объектах”.

“Когда покойный сам просил о кремации и рассеивании своего пепла по причинам, противным христианской вере, в христианском погребении этому человеку должно быть отказано согласно нормам закона”, - заключила Конгрегация вероучения.