Католики составляют 17,77% населения мира - статистика РКЦ

Статистика Католической Церкви на 31 декабря 2014 года была опубликована ватиканским агентством Fides 23 октября – во Всемирный день миссии. Эти данные свидетельствуют о том, что численность мирян и священнослужителей продолжает расти, тогда как монашествующих и семинаристов стало несколько меньше.

Католики составляют 17,77% населения мира. К концу 2014 насчитывалось 1 272 281 000 членов Римско-Католической Церкви, что на 18,35 млн. больше, чем годом ранее. Прирост католической общины отмечался на всех континентах кроме Европы: в Африке + 8,535 млн., в Америке + 6,642 млн., в Азии + 3,027 млн. и в Океании + 208 тыс. В Европе численность католиков сократилась на 57 тыс. человек.

Католическую паству окормляют 415 792 священника, что на 444 больше, чем годом раньше. Европа и здесь показала отрицательную динамику: количество священников сократилось на 2 464 человека. Также немного меньше пастырей стало в Америке (-123) и Океании (-86), тогда как в Африке и Азии их число выросло (соответственно +1 089 и +2 128).

Число студентов высших семинарий – епархиальных и орденских – составило 116 939, что на 1 312 человек меньше, чем в прошлом году. Рост этого показателя отмечался только в Африке (+636), тогда как в Америке он сократился на 676, в Азии на 635, в Европе на 629, а в Океании на 8 человек.

Католических епископов стало на 64 больше – к концу 2014 года их было 5 237.

На 1 371 выросло и число постоянных диаконов. На момент подведения итогов их было 44 566 человек. Самый большой прирост отмечался в Америке (+965) и Европе (+311). Далее следуют Азия (+65), Африка (+25) и Океания (+5).

Второй год отмечалось сокращение монахов, не имеющих священного сана. За 2014 этот показатель снизился на 694 единицы и достиг 54 559 человек. При этом в Африке и Азии отмечался рост числа таких монахов (соответственно +331 и +66), тогда как Америке, Европе и Океании их количество сокращалось (соответственно -362, -653 и -76).

На 10 846 сократилась численность монахинь. В 2014 году их насчитывалось 682 729. Рост монашеских призваний среди женщин отмечался в Африке (+725) и Азии (+604), тогда как на других континентах их стало ощутимо меньше: в Европе – на 7 733, в Америке – на 4 242, в Океании – на 200.

К концу 2014 года в мире действовало 216 500 католических детских и образовательных заведений. К ним относятся 73 580 детских сада, 96 283 начальные школы и 46 339 средних учебных заведений.

Католическая Церковь также содержит 116 060 медицинских и благотворительных учреждений. Это 5 158 больниц, 16 523 диспансера, 612 лепрозориев (в основном в Азии), 15 679 домов для престарелых, хронических больных и инвалидов, 9 492 сиротских приюта, 12 637 яслей, 14 576 центров консультирования семей, 3 782 социального центра подготовки и переподготовки, а также 37 601 заведение другого типа.

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