Дворец Папы Римского откроют для туристов

Вместе с Собором Святого Петра, Дворец Папы является одной из наиболее известных резиденций Папы. Теперь его впервые откроют для посещений широкой публики. Кастель-Гандольфо несколько веков служил понтификам летней резиденцией, но нынешний Папа, отказавшись жить в нем, вышел с предложением превратить замок в музей.

Открытие дворца состоится 21 октября. Папа Римский считается не только главой Ватикана, но и является одновременно верховным лидером католиков всего мира. Поэтому резиденции понтифика располагаются по всему миру, причем находятся в самых элитных и престижных районах.

Но наиболее интересные и известные из них, естественно, располагаются в окрестностях Рима. Наиболее известным местом пребывания Папы является Собор Святого Петра, но вблизи Рима расположен также дворец Кастель-Гандольфо, являвшийся летней резиденцией понтификов на протяжении многих веков.

В настоящее время он пустует, так как теперешний Папа Римский поселился непосредственно в Ватикане, в своих апартаментах, отказавшись и от автомобиля, и от замка. Поскольку замок представляет для многих специалистов и просто любителей истории огромный интерес, Папа предложил устроить в нем музей.

Стоит отметить, что сам Франциск бывал в резиденции, находящейся от Рима на расстоянии 25 км, всего лишь пару раз, начиная с 2013 г. и ни разу в ней не ночевал.

В то время как его предшественники значительное время проводили там, и даже организовывали многие неформальные собрания. В 2014 г. поместья открыли для публики, правда посетить их можно было только туристическим группам и то по предварительной заявке. Посещение резиденции станет доступно еженедельно по субботам.

При этом проезд и посещение будут осуществляться по единому билету, специально выпущенному по такому поводу. Причем в стоимость включено посещение дворца Кастель-Гандольфо, музеев Ватикана и поездка в оба конца на поезде.