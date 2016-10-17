Папа Римский канонизировал семь новых святых

В воскресенье Папа Римский Франциск объявил имена семи новых святых, передает Немецкая волна.

Их портреты вывесили среди колонн базилики Святого Петра в Ватикане, где понтифик благословил семь реликвий, оставшихся от святых.

Церемонию под открытым небом посетили 80 тысяч верующих. Среди них было много аргентинцев, которые принесли статуэтки Габриэля дель Розарио Брохеро. Деятельность Брохеро, одного из канонизированных святых, служила вдохновением, в том числе, и для самого Франциска. Брохеро путешествовал по Аргентине, занимался развитием церковных школ и помощью людям, которые страдали от эпидемий.

К лику святых также зачислили француза Саломона Леклера (1745-1792) и мексиканца Хосе Санчес Дель-Рио (1913-1928), ставших жертвами революций в своих странах.

Среди трех основателей монашеских орденов наиболее известным является итальянец Людовико Павони (1784-1849), который основал в 1847 году ”Конгрегацию сыновей Марии Иммакулати” - монашеский орден, который помогал бедным и безработным молодым людям.

Провозглашен святым и итальянец Альфонсо Марико Фуско (1839-1910), основавший женский монашеский орден, который помогал бедным крестьянам.

Испанский епископ Мануэль Гонсалес Гарсия (1877-1940), также канонизированный Франциском, основал две монашеские общины.

Кроме того, канонизирована французская монахиня Элизабет де ла Трините (1880-1906).

Провозглашение святым в католичестве является второй стадией прославления, которая происходит после беатификации (признания блаженным).