Папа Римский назвал лицемерами тех, кто публично защищает христианство, но не помогает беженцам

Папа Римский Франциск обвинил в лицемерии тех, кто встает на защиту христианства на Западе, но одновременно отказывает в помощи беженцам.

«Существует противоречие: те, которые хотят защищать христианство на Западе, с другой стороны, выступают против беженцев и против других религий», — заявил понтифик, принимая в Ватикане группу паломников-лютеран.

По словам Франциска, речь в данном случае идет о «болезни и, можно даже сказать, о грехе, который Иисус более всего осуждает — о лицемерии».

При этом Папа подчеркнул, что об этом феномене ежедневно сообщают СМИ.

Примечательно, что 12 октября Святой престол обнародовал послание, направленное Франциском по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, который будет отмечаться Римско-католической церковью 15 января 2017 года.

В этом документе понтифик призывает всех людей доброй воли позаботиться, прежде всего, о несовершеннолетних мигрантах, которые, по его словам, «составляют самую уязвимую группу, поскольку невидимы и не имеют голоса».

«Они в три раза более уязвимы, потому что они малолетние, потому что они иностранцы и потому что они беззащитны, когда по различным причинам вынуждены жить вдали от родной земли», — подчеркнул папа Римский, передает РИА Новости.

Отметив, что в современном мире миграционная проблема приобретает все больший размах и затрагивает все без исключения континенты, Франциск подчеркнул настоятельную необходимость решения проблем, которые являются причиной этого явления. Для достижения этой цели международное сообщество должно, в первую очередь, «погасить конфликты и насилие, которые вынуждают людей к бегству», указал понтифик.

Всемирный день мигранта и беженца отмечается Римско-католической церковью с 1915 года. В последнее время папа Франциск неоднократно привлекал внимание международной общественности к проблеме массовой миграции в Европу из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис. На прошлой неделе Международная организация по миграции (MOM) сообщила, что с начала текущего года в Европу морским путем уже прибыли почти 303 тысячи беженцев, причем более 3,5 тысяч человек погибли или пропали без вести при попытках пересечь Средиземное море.

panarmenian.net