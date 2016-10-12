Папа Римский призвал прекратить огонь в Сирии, чтобы эвакуировать детей

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал международное сообщество принять необходимые меры по прекращению огня в Сирии, поскольку это необходимо для эвакуации мирного населения и в первую очередь детей.

"Я хочу подчеркнуть и подтвердить мою близость всем жертвам жестокого конфликта в Сирии. И с чувством крайней необходимости вновь обращаюсь, умоляя, к ответственным лицам принять меры по немедленному прекращению огня, режим которого будет соблюдаться хотя бы некоторое время, что позволит провести эвакуацию мирного населения, в первую очередь детей, которые все еще находятся под кровавыми бомбардировками", — сказал понтифик в заключении всеобщей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

ria.ru