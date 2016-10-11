В Польше продали с аукциона три автомобиля папы Римского

Три автомобиля Volkswagen Golf, на которых во время своего визита в Польшу передвигался папа Римский Франциск, проданы с аукциона за 253 тысячи злотых (около 65 тысяч долларов).

Папа Римский находился в Кракове в конце июля в рамках католического фестиваля "Всемирные дни молодежи". Во время поездки он передвигался на четырех автомобилях с номерными знаками "POPE". Одна из машин поступила в распоряжение краковской благотворительной организации местной архиепархии, остальные две недели назад были выставлены на аукцион.

Как сообщает Польское телевидение, одна из машин была продана за 85 тысяч, вторая — за 84,2 тысячи, третья — за 83,7 тысяч злотых (около 22 тысяч долларов каждая). Вырученные деньги будут переданы благотворительной организации архиепархии Кракова, которая планирует потратить их на мобильную клинику для сирийских беженцев в Ливане и оборудование дома престарелых и инвалидов в Польше.

ria.ru