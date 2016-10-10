Папа Франциск назвал имена 13 будущих кардиналов католической церкви

Папа Римский Франциск в воскресенье назвал имена 13-ти новых кардиналов католической церкви, официальное назначение которых запланировано на 19 ноября, сообщает "Радио Ватикана".

На площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 9 октября 2016 года, по случаю Юбилея Марийского, Папа Франциск объявил имена 13-ти будущих кардиналов Католической Церкви.

Будущие кардиналы из 11 стран: Италии, Центральноафриканской Республики, Испании, Бразилии, США, Бангладеша, Венесуэлы, Бельгии, Мексики, Папуа Новой Гвинеи и острова Маврикий.

За большие заслуги перед Церковью Папа также приобщил к кадрдиналам двух архиепископов-эмеритов из Италии и Малайзии, одного епископа-эмерита с Лесото и одного пресвитера из Албании.

20 ноября Папа Франциск вместе с новыми кардиналами отслужит заключительную Святую Мессу Юбилейного Года Милосердия.