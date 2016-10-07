The Washington Times подвел итоги исторического визита Папы Римского в Баку

Американская газета The Washington Times опубликовала статью посла Азербайджана в США Элина Сулейманова под названием "Исторический визит Папы Римского", в которой говорится о недавнем визите Папы Рмского Франциска в Азербайджан.

Дипломат пишет, что визит главы католической церкви в Кавказский регион, который когда-то был частью бывшего Советского Союза, сам по себе является значительным, но посещение Азербайджана, как светского мусульманского государства, имеет более глубокий смысл. Примечательно и то, что этот визит является вторым визитом Папы Римского за 25 лет независимости Азербайджана, так как Иоанн Павел II уже посещал Баку в 2002 году, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев придал особое значение визиту Папы Римского. Глава государства охарактеризовал визит как "исторический" и еще раз заявил о приверженности Азербайджана к поддерживанию долголетних традиций толерантности. Президент также подчеркнул, что Азербайджан является как географическим, так и духовным мостом между Востоком и Западом. Это мнение было отражено и в заявлении Папы Франциска, который выразил радость от "сердечных отношений" между католической, мусульманской, ортодоксальной и еврейской общинами.

В ходе визита в Азербайджан, Папа Римский отслужил мессу в Церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку для католической общины Азербайджана и посетил мечеть Гейдара, где встретился с главами мусульманской, еврейской и христианской общин Азербайджана.

Далее посол пишет, что теплый прием Папы Римского в Азербайджане подчеркивает важную роль образования, традиций толерантности и культурного многообразия, которые являются основой отрицания радикализма и идеологии экстремизма. Естественно, другим основным элементом является приверженность руководства страны в поддержании таких традиций.

Перед отъездом, Папа Римский посетил Шехидляр хиябаны, где похоронены герои-защитники независимости и территориальной целостности Азербайджана. Там он смог увидеть имена женщин и мужчин разных национальностей и религий, которые отдали жизнь за Родину. Это тоже является напоминанием культурного многообразия страны, пишет в завершение Э.Сулейманов.

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