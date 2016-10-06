Папа Римский призвал католиков молиться о журналистах

Папа Римский Франциск призвал всех верующих помолиться о журналистах передает Радио Ватикана.

В своем послании о молитвенных прошениях на октябрь предстоятель Католической Церкви отметил, что сотрудники СМИ должны действовать во благо человечества, уважать истину и этику.

«Они призваны передавать информацию так, чтобы это приводило к «благу человечества и всей планеты», — сказал понтифик.

Послание завершается просьбой к журналистам помочь ему «в распространении этого молитвенного прошения».

Напомним, что ранее Франциск заявлял, что работники СМИ, сеющие в обществе стереотипы о мигрантах, поступают «деструктивно». Он отмечал, что средства массовой информации не должны разжигать страх по отношению к таким событиям, как вынужденная миграция от войны и голода.

Также Папа подчеркнул, что распространение слухов является образцом «того, как можно убить человека словом» и назвал голос журналистов крайне опасным оружием, так как его слышат все. По мнению понтифика, журналисты должны всегда заниматься поисками истины.