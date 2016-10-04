Папа Римский заявил о том, что его потрясло знакомство с патриархом Грузии

По словам Папы Римского Франциска, «в Грузии передо мной предстали два сюрприза». Об этом Папа Римский заявил в ответ на вопрос журналиста «Моамбе» на пресс-конференции, проведенной на борту самолета, когда после визита в Баку он отправлялся в Италию, сообщает «IPN».

«В Грузии передо мной предстали два сюрприза – один из них сама Грузия. Я никогда не представлял такого места, наполненного христианской верой. Вторым моим открытием был патриарх Грузии, человек с огромной и глубокой верой. Он человек Божий. Меня потрясло знакомство с патриархом Грузии, и это ощущение у меня было при каждой встрече с ним. Я покинул его с чувством, что нашел настоящего человека Божия», - заявил Папа Римский Франциск.

Что касается вопроса о том, появилось ли больше шансов после его встречи Илией Вторым на то, что между церквями будет конструктивный диалог по тем догматическим особенностям и отличиям, которые существуют и какими ему видятся отношения между Православной и Католической церквями, понтифик отметил, что о доктринах должны говорить теологи.

«Они хорошо осведомлены, и с обеих сторон это должно быть изучено теологами. Мы же должны молиться друг за друга. Это очень важно. Другое, - сделать что-то вместе. Столько бедных людей. Давайте сделаем вместе что-либо для бедных людей. И для тех, у кого много проблем», - заявил Папа Римский, комментарий которого распространен «Общественным вешателем Грузии».

apsny.ge