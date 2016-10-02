Папа Римский отслужил мессу на почти пустом стадионе в Тбилиси

Папа Франциск, приехавший с визитом в Грузию, отслужил мессу на практически пустом спортивном стадионе, после того как Грузинская православная церковь посоветовала своим прихожанам не принимать участие в римско-католической службе.

На стадион, который может вместить 25 тысяч человек, вопреки ожиданиям, пришли лишь около трех тысяч жителей Грузии.

За все 16 зарубежных поездок папы это была самая малолюдная месса, отмечают журналисты Рейтер.

По официальным данным, в Грузии проживает чуть менее одного процента католиков.

Делегация от Грузинской православной церкви, как ожидалось, должна была прийти на церемонию в Тбилиси, однако в итоге не стала участвовать.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили на мессу пришел.

По официальным данным, в Грузии проживает чуть менее одного процента католиков.

За два дня до приезда папы, патриарх грузинской православной церкви Илия II выпустил заявление, где говорилось, что православные не могут посещать католические мессы из-за различий в доктринах, которые берут начало с раскола в 1054 году.

В том же заявлении грузинская патриархия назвала неприемлемыми негативные публичные заявления духовных лиц о понтифике.

В пятницу папу римского Франциска в Тбилиси встретили протестной акцией. Ее участники с плакатами "Ватикан - это духовный агрессор", "Держись подальше от Грузии, антихрист" на английском и грузинском языках выстроились вдоль трассы, ведущей из аэропорта в город.

В тбилисском аэропорту понтифика встречал президент Грузии с супругой и патриарх Илия II.

Некоторые представители духовенства, поддержавшие протестующих, заявили, что папа приезжает, чтобы перевести людей из православия в католицизм, и его приезд является духовной агрессией Ватикана против православных в Грузии.

Папа Франциск, избранный на папский престол в марте 2013 года, постарался внести свой вклад в улучшение межконфессиональных отношений.

В феврале состоялась историческая встреча папы римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, считается, что главы двух конфессий до сих пор никогда лично не встречались.

После Тбилиси папа, как ожидается, отправится в Азербайджан, а затем вернется в Рим.

ВВС