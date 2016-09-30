Папа Римский начал свой визит в Грузию и Азербайджан

Папа Римский Франциск 30 сентября начинает трехдневный визит в Грузию и Азербайджан, сообщает panarmenian.net.

В ходе визита понтифик проведет встречи с политическими и религиозными лидерами обеих стран. Днем 30 сентября Папа Римский прибудет в Тбилиси. После официальной церемонии приветствия в аэропорту отправится в президентский дворец, где встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Затем во дворе президентского дворца Папа и президент Грузии сделают официальные заявления.

Планируется, что 1 октября на стадионе им. Михаила Месхи Папа совершит святую мессу. После литургии Папа Франциск встретится с грузинскими католическими священниками и служителями церкви. Утром 2 октября понтифик прибудет из Тбилиси в Баку. Визит в Азербайджан начнется с папской мессы в столичном храме Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии.

После чего запланированы встречи понтифика с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также с руководством Управления мусульман Кавказа, представителями Русской православной церкви и еврейской общины, собщает пресс-служба Ватикана.

Ранее, говоря о своем визите в Азербайджан, Папа Римский сказал: «Я поговорю с азербайджанцами о той правде, которую увидел, о том, что почувствовал. Я ранее встречался и говорил с президентом Азербайджана. Я также скажу азербайджанцам, что что отсутствие мира на небольшом клочке земли означает темное дело. И это я говорю всем: армянам, азербайджанцам. Возможно, они не могут прийти к согласию на пути к миру, но они должны работать над этим. Я скажу то, что в этот момент будет у меня на сердце, нужно попытаться найти выход, который позволит двигаться вперед», - сказал он.

Папа римский Франциск 24-26 июня 2016 побывал с трехдневным визитом в Армении. В ходе визита Франциск посетил ряд храмов, побывал в Гюмри, отслужил мессы и выступил с речами. В первый день своего визита Папа Римский затронул также тему Геноцида армян, несмотря на то, что это не было запланировано.