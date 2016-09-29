Папа Римский передал переселенцам с Донбасса 8 млн евро и попросил проследить, чтобы помощь не разворовали (видео)

Благотворительный проект "Папа для Украины" в поддержку пострадавших от войны украинцев собрал по всей Европе 8 миллионов евро.

Ватикан требует жесткого финансового контроля за финансовой помощью, чтобы Папскую помощь не разворовали.

"И наша задача, так попросил Папа Франциск, что бы мы сначала были уверены, что действительно эти деньги попадут к тем самым бедным среди бедных", - сказал епископ Харьковско-Запорожской диецезии РКЦ в Украине Ян Собило.

Началось распределение помощи в рамках проекта "Папа для Украины". Сбор денег в поддержку пострадавших от войны жителей Украины 3 апреля инициировал Папа Франциск. На его призыв ответили многие организации по всей Европе.

В Запорожье уже начал работу комитет, который организует прием гуманитарной помощи. На месте работает представитель Каритас, который прибыл в Украину из Рима.

"На данный момент Украина переживает большой гуманитарный кризис, особенно в Донецкой и Луганской областях. Папа Франциск стремится помогать беднейшим из бедных. Мы работаем со всеми христианскими церквами, а также нехристианскими общинами. Они стараются предоставлять нам базу данных о нуждающихся в так называемой серой зоне, а также в Донецке и Луганске и на территориях, куда не вся гуманитарная помощь может прийти", - сообщил Ян Собило.

По материалам espreso.tv