В РКЦ одобрили документ смешанной комиссии по диалогу с православными

В итальянском городе Кьети завершилось пленарное заседание Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Православной Церковью, которое прошло в атмосфере братства, искренности и открытого диалога, сообщает "Радио Ватикана".

Важным аспектом встречи была молитва: участники молились в кафедральном соборе Кьети, а в святилище Манопелло отслужили Божественную литургию.

"Итогом заседания стало одобрение документа, озаглавленного «Соборность и первенство в первом тысячелетии. На пути к общему пониманию служения церковному единству». Документ является результатом долгого пути, начатого в Равенне в 2007 году. В нем поясняется, как в Церкви первого тысячелетия осуществлялись соборность и первенство, и эта модель должна указать способ решения проблем, все еще существующих между католиками и православными", - сообщает официальный католический ресурс.

"В ходе работы Смешанной комиссии было выявлено, что в первом тысячелетии, несомненно, Римский Престол был признан первым в порядке Церквей, но это первенство всегда осуществлялось в контексте соборности. Комиссии предстоит теперь сформулировать точное значение этого первенства и способ его осуществления сегодня таким образом, чтобы оно стало подлинным служением единства Церквей", - уверены в РКЦ.