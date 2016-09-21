Папа Римский: В вопросе войны и мира не может быть разделений между вероисповеданиями

Папа Франциск пребывает в Ассизи, сообщает "Радио Ватикан". Сразу по прибытии Святейший Отец направился в Сакро-Конвенто, где его приветствовали Патриарх Константинопольский Варфоломей I, Патриарх Антиохийский Игнатий Ефрем II, примас Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, Главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи и вице-президент исламского университета Аль-Азхар Аббас Шуман.

Перед вылетом в Ассизи Папа Франциск совершил Святую Мессу в Ватикане, испрашивая прежде всего мира. В своей проповеди Святейший Отец пояснил, с какими чувствами он отправляется на межрелигиозную встречу.

«Бога войны не существует», - подчеркнул он, добавив, что война – это «дело рук лукавого», желающего уничтожить всех. Поэтому все мы должны молиться и даже «плакать о мире», - все религии, объединенные убежденностью, что «Бог есть Бог мира».

«Сегодня мы, люди разных религий, едем в Ассизи, - сказал Папа, – не для того, чтобы устраивать представление, но лишь для того, чтобы молиться, молиться о мире». Сегодня по всему миру проводится молитва о мире в единении с Ассизи: об этом Папа просил епископов, обратившись к ним с особым посланием и призывом отметить сегодня Всемирный день молитвы о мире вместе с верующими других религий и всеми людьми доброй воли.

«Мир переживает войну, мир страдает»: вслед за этой констатацией Папа предостерег от того, чтобы «закрывать уши на крик людей, страдающих от бомб, от тех, кто страдает из-за торговцев оружием». Если мы будем так поступать, то «настанет наша очередь, и нам тоже не ответят».

Мы не видим войны, сказал далее Папа. И хотя нас пугают террористические атаки, «это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в тех странах, где день и ночь падают и падают бомбы», убивая мужчин, женщин, стариков и детей. «Далеко ли война? Нет, она совсем рядом», - подчеркнул Папа, уверенный, что война «касается всех», а начинается она с сердца человека.

«Пусть Господь дарует нам мир в сердце, удалив из него всякую тягу к борьбе, алчность и корысть. <…> Пусть наше сердце будет сердцем человека мира, стоящего выше религиозных разделений. Все мы – дети Божии. Не существует бога войны: войну устраивает лукавый, дьявол, он хочет уничтожить всех».

В вопросе войны и мира не может быть разделений между вероисповеданиями, подчеркнул Папа. Недостаточно благодарить Бога за то, что война обошла стороной лично нас: нужно думать и о других, о многочисленных убитых и раненых, о тех, кто не может получить доступа к гуманитарной помощи из-за бомбардировок, кто остался без лекарств, о голодных и больных.

«Хорошо бы сегодня во время молитвы каждый из нас устыдился. Стыдно, что люди, наши собратья, способны на такое. Сегодня день молитвы, покаяния, плача о мире, день, в который мы должны услышать крик бедняка. Этот крик открывает наше сердце для милосердия и для любви, спасая от эгоизма».