Папа Римский посетит мечеть

16:39, 20 сентября 2016
Католицизм
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В октябре состоится визит Папы Римского в Азербайджан. Оригинал публикации: http://islam-today.ru/novosti/2016/09/19/papa-rimskij-posetit-mecet/

В рамках визита в Азербайджан Папа Римский Франциск намерен посетить мечеть. Визит в мусульманский храм станет одним из основных пунктов программы понтифика в республике. Напомним, приезд главы католической церкви намечен на октябрь.

В рамках визита священнослужитель намерен встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. Эта встреча состоится в мечети Гайдара в Баку.

Стоит отметить, что Азербайджан уже давно оказывает поддержку Святому престолу. С помощью финансовой поддержки фонда имени Гейдара Алиева реставрируются объекты Ватикана.

В феврале этого года, к примеру, были торжественно открыты отреставрированные на средства азербайджанского фонда катакомбы святых Марчеллино и Пьетро.

Islam-today

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