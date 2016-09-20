Папа Римский посетит мечеть

В рамках визита в Азербайджан Папа Римский Франциск намерен посетить мечеть. Визит в мусульманский храм станет одним из основных пунктов программы понтифика в республике. Напомним, приезд главы католической церкви намечен на октябрь.

В рамках визита священнослужитель намерен встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. Эта встреча состоится в мечети Гайдара в Баку.

Стоит отметить, что Азербайджан уже давно оказывает поддержку Святому престолу. С помощью финансовой поддержки фонда имени Гейдара Алиева реставрируются объекты Ватикана.

В феврале этого года, к примеру, были торжественно открыты отреставрированные на средства азербайджанского фонда катакомбы святых Марчеллино и Пьетро.

Islam-today