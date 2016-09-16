Папа Римский получил в дар от РПЦ православную святыню

Глава синодального Отдела внешних связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион 15 сентября встретился с главой Римской Католической Церкви - Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

"Одной из центральных тем беседы стало трагическое положение христианского населения Ближнего Востока. Папа Франциск и митрополит Иларион отметили положительный опыт сотрудничества по оказанию помощи ближневосточным христианам во исполнение решений, принятых в ходе встречи на Кубе. С обеих сторон была подчеркнута необходимость дальнейших консолидированных действий в ближневосточном регионе. Председатель ОВЦС познакомил Папу с инициативами Русской Церкви по оказанию гуманитарной помощи страждущим гражданам Сирии и поблагодарил Понтифика за его миротворческие усилия", - сообщает официальный сайт РПЦ.

Митрополит Иларион преподнес в дар Папе Римскому от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла частицу мощей преподобного Серафима Саровского.

В сообщении Отдела внешних церковных связей говорится, что глава римско-католической церкви был глубоко тронут столь ценным даром, сердечно поблагодарил патриарха Кирилла и передал ему слова братского приветствия.

Митрополит Иларион прибыл в Италию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и согласно решению Священного Синода как глава делегации Русской Православной Церкви на XIV пленарной сессии Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной Церковью и Римско-Католической Церковью; сессия пройдет в городе Кьети с 15 по 22 сентября.