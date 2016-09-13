Папа Франциск заявил, что доступ к Таинствам для разведенных второбрачных возможен

В подходе священнослужителей и церковных общин к неканоническим матримониальным ситуациям следует проявлять рассудительность и пастырское милосердие: такую рекомендацию Святейший Отец Франциск высказывает в послании аргентинским епископам в ответ на обнародованный ими пастырский документ об отношении к разведенным, вступившим в новый брак. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Папа цитирует основные положения апостольского увещания Amoris laetitia, касающиеся включения разведенных второбрачных в жизнь церковной общины. Священники призваны «идти на поиски дальних», пишет Папа, и сопровождать их на пути к интеграции в общине. Этот путь не всегда заканчивается Таинствами, замечает Св. Отец, но он может привести к более полноценному участию разведенных второбрачных в церковной жизни, в молитве и в служении. На этом пути можно предложить выбрать воздержание, но если такой выбор невозможен в силу ограниченной ответственности и вины, а также возможных негативных последствий для детей, родившихся в новом союзе, доступ к Таинствам Примирения и Евхаристии все же возможен.

Речь идет не о «неограниченном доступе к Таинствам», когда любые обстоятельства могут быть оправданием, но о «надлежащем анализе каждого случая» со стороны священников, с особым вниманием к тем ситуациям, которые сложились после недавнего развода, к тем разведенным, которые неоднократно нарушали семейный долг, или же к тем, кто отстаивает правильность своей ситуации или бравирует ей, «как будто она является частью христианского идеала». В любом случае, когда имеются «неразрешенные ситуации несправедливости, доступ к Таинствам выглядит особенно возмутительным».

Аргентинские епископы в своем документе рекомендуют допускать к Таинствам «ограниченно», в тех случаях, когда это может привести к конфликту, и заботиться о пастырском сопровождении церковной общины, дабы она «возрастала в духе приятия и понимания, не создавая при этом путаницы вокруг учительства Церкви о нерасторжимости брака». Аргентинские прелаты пишут, что распознавание в таких ситуациях «не закрыто, но динамично», всегда «открыто для новых этапов развития».