Папа Римский 30 сентября приедет в Грузию

Папа Римский Франциск прибудет в Тбилиси авиарейсом из Рима 30 сентября. По информации пресс-службы президента Грузии, визит высокого гостя продлится до 2 октября, после чего он направится в Баку.

В рамках визита, по прибытии в Тбилиси Папу Римского примет президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Затем во дворце президента Грузии состоится встреча с представителями правительства, гражданского общества и дипломатического корпуса.

В тот же день Папу Римского примет католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй. Встреча состоится в патриархии Грузии.

В рамках визита запланированы встречи с представителями католической общины, служителями католической церкви. 1 октября Папа Римский отслужит мессу на Тбилисском стадионе имени Михаила Месхи, а вечером посетит и осмотрит храм Светицховели во Мцхета.

2 октября утром Папа Римский Франциск вылетит из Тбилиси в Баку.

ИА REGNUM