Сегодня во всем мире выходит книга-интервью немецкого журналиста "Бенедикт XVI. Последние беседы"

9 сентября во всем мире выходит книга-интервью немецкого журналиста Петера Зеевальда «Бенедикт XVI. Последние беседы».

Как сообщает "Радио Ватикана", на ее страницах Папа на покое рассказывает о важнейших этапах своей жизни и служения: от детства при гитлеровском режиме, поиска призвания и тяжелых военных лет до служения в Ватикане, общения с Иоанном Павлом II, избрания на Апостольский Престол и отречения от него. Бенедикт XVI говорит также о Папе Франциске, о той радости, какую он испытал после его избрания, показавшего, что Церковь по-прежнему жива, динамична, а не заморожена в определенных схемах.

Беседы Петера Зеевальда с Папой Бенедиктом, приведенные в книге, восходят к разным периодам: август и ноябрь 2012 года, июль и декабрь 2013-го, февраль 2014. Зеевальд интервьюировал Папу в виду его биографии, но данная книга не является биографией, как отметил в своем комментарии отец Федерико Ломбарди, возглавляющий ватиканский Фонд Иозефа Ратцингера – Бенедикта XVI. По словам отца Ломбарди, в ней можно найти две особенные «жемчужины». Первая – это духовное свидетельство пожилого Папы, который находится «на пути к тому моменту, когда он предстанет перед Богом». Бенедикт XVI рассказывает, как проходит последний этап его жизни: в уединении и молитве. Если Иоанн Павел II оставил нам ценное свидетельство веры в страданиях от тяжкого недуга, то Бенедикт XVI дает свидетельство человека Божьего преклонных лет, готовящегося к смерти. Он признает, что физическая слабость, как он говорит, мешает ему пребывать в «высоких духовных сферах». Он говорит о великой тайне Бога, о больших вопросах, которые всегда сопровождали его духовную жизнь и продолжают ее сопровождать, причем они еще больше выросли, - например, вопрос о существовании в мире такого количества зла. Иисус Христос – это истинный центр всей жизни Папы на покое, и он «видит Его перед собой», полным тайны. «Многие слова из Евангелия, - говорит Папа Бенедикт, - сейчас мне кажутся более трудными для понимания, чем раньше, - в силу их величия и значимости». «Тогда ты осознаешь, что нужно быть смиренным, и если не понимаешь слов Писания, надо подождать, пока Господь откроет их для нашего понимания».

Папа Ратцингер упоминает о «тяжести вины», сожалея о том, что он не сделал достаточно много для других людей, и снова отвечает на вопросы о своем отречении от престола. Это произошло без каких-либо колебаний и сожалений. Бенедикт XVI настаивает на том, что не было никакого давления со стороны происходивших событий, напротив, решение было принято в тот момент, когда все эти возможные факторы были позади. Решение Папы Бенедикта может облегчить и выбор для его преемников.

«Я знал, что мой понтификат не будет долгим, - признается Папа на покое на страницах книги-интервью. –Знал, что не смогу осуществить долгосрочные проекты и реализовать какие-то небывалые мероприятия... Я бы не созвал нового собора, но именно поэтому я хотел и мог укрепить соборный элемент».

Свидетельство Папы Рацингера еще раз показывает, что богословие было его важнейшим служением в Церкви, а не просто одним из аспектов служения, - и особое место в этом богословии занимает эсхатология.