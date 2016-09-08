Папа Римский направил телеграмму участникам симпозиума по православной духовности

18:30, 08 сентября 2016
Католицизм
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«Экуменизм крови предшествует всякому контрасту и укрепляет путь к единству»: об этом Папа Франциск пишет в телеграмме, адресованной монашеской общине Бозе, где  с 7 по 10 сентября проходит 24-й Международный экуменический симпозиум по православной духовности на тему «Мученичество и общение», сообщает "Радио Ватикан".

Святейший Отец благословляет участников встречи и желает им, чтобы симпозиум стал поводом для «обмена и искреннего общения в совместном слушании Слова Божьего и углублении духовной традиции православных Церквей».

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