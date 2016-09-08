Папа Римский направил телеграмму участникам симпозиума по православной духовности

«Экуменизм крови предшествует всякому контрасту и укрепляет путь к единству»: об этом Папа Франциск пишет в телеграмме, адресованной монашеской общине Бозе, где с 7 по 10 сентября проходит 24-й Международный экуменический симпозиум по православной духовности на тему «Мученичество и общение», сообщает "Радио Ватикан".

Святейший Отец благословляет участников встречи и желает им, чтобы симпозиум стал поводом для «обмена и искреннего общения в совместном слушании Слова Божьего и углублении духовной традиции православных Церквей».