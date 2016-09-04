Мать Терезу причислили к лику святых

Знаменитая католическая монахиня мать Тереза Калькуттская причислена к лику святых Римско-католической церкви.

Как сообщает РИА Новости, церемония канонизации состоялась в воскресенье в ходе праздничной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, которую возглавил Папа Римский Франциск.

На ней присутствовали более 100 тысяч верующих из разных стран мира. После того, как Папа Франциск зачитал специальную формулу о включении матери Терезы в список святых, многотысячная толпа верующих зааплодировала.

Мать Тереза много работала в индийской Калькутте (поэтому ее называют мать Тереза из Калькутты), где основала благотворительную миссию. Там же она скончалась в 1997 году в возрасте 87 лет.

В 1979 году монахиня стала лауреатом Нобелевской премии мира. Она была провозглашена блаженной через шесть лет после своей смерти Папой Иоанном Павлом II в 2003 году, после самого короткого в истории католической церкви процесса беатификации.